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Регулятор ЕС заявил об отсутствии ответа на запрос документации по «Спутнику V»

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) запросило новую документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», ответ пока не предоставлен, заявил глава представительства Европейского союза в РФ Маркус Эдерер. Его слова передает ТАСС.

«В настоящее время ведется текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины. В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена», — сказала Эдерер.

«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

11 января замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что EMA одобрило клинические испытания российской вакцины. В свою очередь, 19 декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных