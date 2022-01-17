Регулятор ЕС заявил об отсутствии ответа на запрос документации по «Спутнику V»
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) запросило новую документацию по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», ответ пока не предоставлен, заявил глава представительства Европейского союза в РФ Маркус Эдерер. Его слова передает ТАСС.
«В настоящее время ведется текущий обзор, связанный с признанием российской вакцины. В минувшем году было две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по "Спутнику V", но она пока не представлена», — сказала Эдерер.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Препарат также пока не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
11 января замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что EMA одобрило клинические испытания российской вакцины. В свою очередь, 19 декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.