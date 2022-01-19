В Красноярске эвакуировали детские сады из-за сообщений об угрозе взрывов
В Красноярске 19 января эвакуируют все детские сады из-за получения анонимных угроз о минированиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление образования города.
Ранее в среду стали поступать сообщения о минировании детских садов, церквей и железнодорожной станции «Злобино». Правительство региона приняло решение отменить эвакуацию в начальных и средних школах Красноярска, а также религиозных учреждениях, назвав информацию об угрозе взрывов «заведомо ложной».
18 января все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии. Церкви охраняют сотрудники полиции, там также проведены проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, сообщили в правительстве.
На протяжении предыдущих четырех рабочих дней в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали учащихся и сотрудников из школ. В минувший четверг, 13 января, из зданий вывели более 90 000 человек. В пятницу и понедельник эвакуация прошла в восьми школах, никаких запрещенных предметов при этом обнаружено не было. Во вторник эвакуировали уже 122 школы, расположенные в 135 корпусах.
По словам начальника краевого МВД Александра Речицкого, главная проблема, с которой полицейские сталкиваются при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности информаторов. По его словам, отправители, как правило, находятся за пределами России. По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).