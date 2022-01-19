В Красноярске эвакуировали детские сады из-за сообщений об угрозе взрывов

На протяжении предыдущих четырех рабочих дней в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали учащихся и сотрудников из школ. В минувший четверг, 13 января, из зданий вывели более 90 000 человек. В пятницу и понедельник эвакуация прошла в восьми школах, никаких запрещенных предметов при этом обнаружено не было. Во вторник эвакуировали уже 122 школы, расположенные в 135 корпусах.