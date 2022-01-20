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Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков

Ведомости

В Алма-Ате сотрудники правоохранительных служб обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших во время беспорядков в стране в начале января, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Количество и места захоронений представляют оперативный интерес, в связи с этим не подлежат разглашению», — сообщила Азирбек (цитата по «Интерфаксу»). Ранее начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что в дни массовых беспорядков в Алма-Ате преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция.13 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации был организован вывод контингента из республики.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.

Толпы протестующих, которых Токаев назвал террористами, разгромили центр города и сожгли ряд административных зданий, включая городскую администрацию, департамент полиции и представительство Генпрокуратуры, а также разгромили офисы пяти телеканалов. Мародерству подверглись некоторые торговые центры, магазины и банки города. 5 января был захвачен аэропорт Алма-Аты, позже его освободили в результате спецоперации. Аэропорт был закрыт и принял первый международный рейс лишь 13 января. Власти Алма-Аты оценили сумму нанесенного городу ущерба в более чем 19,4 млрд в пересчете на российские рубли. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных