Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков
В Алма-Ате сотрудники правоохранительных служб обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших во время беспорядков в стране в начале января, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
«Да, подтверждаю информацию. Количество и места захоронений представляют оперативный интерес, в связи с этим не подлежат разглашению», — сообщила Азирбек (цитата по «Интерфаксу»). Ранее начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщил, что в дни массовых беспорядков в Алма-Ате преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция.13 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации был организован вывод контингента из республики.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.
Толпы протестующих, которых Токаев назвал террористами, разгромили центр города и сожгли ряд административных зданий, включая городскую администрацию, департамент полиции и представительство Генпрокуратуры, а также разгромили офисы пяти телеканалов. Мародерству подверглись некоторые торговые центры, магазины и банки города. 5 января был захвачен аэропорт Алма-Аты, позже его освободили в результате спецоперации. Аэропорт был закрыт и принял первый международный рейс лишь 13 января. Власти Алма-Аты оценили сумму нанесенного городу ущерба в более чем 19,4 млрд в пересчете на российские рубли. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.