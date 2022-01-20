Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков

Толпы протестующих, которых Токаев назвал террористами, разгромили центр города и сожгли ряд административных зданий, включая городскую администрацию, департамент полиции и представительство Генпрокуратуры, а также разгромили офисы пяти телеканалов. Мародерству подверглись некоторые торговые центры, магазины и банки города. 5 января был захвачен аэропорт Алма-Аты, позже его освободили в результате спецоперации. Аэропорт был закрыт и принял первый международный рейс лишь 13 января. Власти Алма-Аты оценили сумму нанесенного городу ущерба в более чем 19,4 млрд в пересчете на российские рубли. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.