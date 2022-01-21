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Российские таможенники арестовали более 17 млн пачек сигарет без маркировки

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) арестовала или изъяла 17,4 млн пачек немаркированных сигарет за 11 месяцев 2021 г. – почти в шесть раз больше, чем за весь 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на отчет ФТС по результатам проверок. В пресс-службе ФТС подтвердили подлинность документа.

В результате проверок и ареста контрафактного табака в 2021 г. завели 486 административных и 27 уголовных дел против 169 и 10 дел соответственно в 2020 г. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил изданию, что больше контрафакта в 2021 г. также изъяли МВД, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Россельхознадзор.

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергей Глушков подсчитал, исходя из консервативных оценок объема нелегального рынка, что ФТС изъяла в прошлом году около 1-1,5% от общего числа немаркированных сигарет. По данным Philip Morris International, легальный рынок в 2020 г. оценивался в 219,1 млрд пачек сигарет. Глушков рассказал, что больше половины нелегальных сигарет привозят в Россию из Белоруссии. Формально их провозят через Россию в третьи страны, а на деле разгружают в РФ и продают.

В отчете Счетной палаты также говорилось, что большинство контрафактных сигарет поставляется в Россию из Белоруссии. Из-за распространения нелегальных сигарет бюджет России за пять лет потерял 295,6 млрд руб., подсчитала Палата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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