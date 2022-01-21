Российские таможенники арестовали более 17 млн пачек сигарет без маркировки
В результате проверок и ареста контрафактного табака в 2021 г. завели 486 административных и 27 уголовных дел против 169 и 10 дел соответственно в 2020 г. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил изданию, что больше контрафакта в 2021 г. также изъяли МВД, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Россельхознадзор.
Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергей Глушков подсчитал, исходя из консервативных оценок объема нелегального рынка, что ФТС изъяла в прошлом году около 1-1,5% от общего числа немаркированных сигарет. По данным Philip Morris International, легальный рынок в 2020 г. оценивался в 219,1 млрд пачек сигарет. Глушков рассказал, что больше половины нелегальных сигарет привозят в Россию из Белоруссии. Формально их провозят через Россию в третьи страны, а на деле разгружают в РФ и продают.
В отчете Счетной палаты также говорилось, что большинство контрафактных сигарет поставляется в Россию из Белоруссии. Из-за распространения нелегальных сигарет бюджет России за пять лет потерял 295,6 млрд руб., подсчитала Палата.