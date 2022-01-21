Умер поэт Анатолий Найман

Найман родился 23 апреля 1936 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Г. Н. Данелии. Был поэтом, прозаиком, переводчиком, эссеистом и мемуаристом. В 1959 г. познакомился с Анной Ахматовой, вместе с которой переводил произведения итальянского поэта Джакомо Леопарди. Впоследствии Найман написал «Рассказы о Анне Ахматовой». Является лауреатом Царскосельской художественной премии.