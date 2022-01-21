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Умер поэт Анатолий Найман

Ведомости

Поэт и переводчик Анатолий Найман умер на 86-м году жизни после обширного инсульта, сообщила на своей странице в Facebook его дочь — журналист и литературный критик Анна Наринская. 

«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — рассказала она.

Ранее Наринская сообщила в Facebook, что 17 января во время выступления с докладом в Высшей школе экономики у Наймана случился обширный инсульт. Лекция литературного деятеля была посвящена Осипу Мандельштаму, он успел сказать только несколько предложений, уточнила дочь писателя.

18 января Наринская написала, что Найман находится в реанимации. Она отметила, что прогнозы «неутешительные». 

Найман родился 23 апреля 1936 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Г. Н. Данелии. Был поэтом, прозаиком, переводчиком, эссеистом и мемуаристом. В 1959 г. познакомился с Анной Ахматовой, вместе с которой переводил произведения итальянского поэта Джакомо Леопарди. Впоследствии Найман написал «Рассказы о Анне Ахматовой». Является лауреатом Царскосельской художественной премии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных