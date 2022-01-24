Роспотребнадзор предложил ввести в Тыве две нерабочие недели из-за коронавируса
Главный санитарный врач Тывы предложил ввести в регионе нерабочие дни с 25 января по 7 февраля с сохранением зарплаты, учеников с 1 по 8 класс предлагается перевести в этот период на удаленку, говорится на официальной странице мэрии Кызыла во «ВКонтакте». Такую меру предлагается ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом.
«Также предложено ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы с 25 января по 7 февраля включительно. На этот же период перевести детей с 1-8 классы на дистанционное обучение. Окончательное решение будет принято оперштабом в течение дня», — говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре предложили приостановить работу театров, музеев, библиотек, фитнес-центров, саун, учреждений дополнительного образования, запретить массовые мероприятия, приостановить личный прием жителей региона органами власти и рекомендовать компаниям перевести на удаленку 50% сотрудников.
По данным мэрии, за последние сутки в Тыве выявили 252 случая заражения коронавирусом, в том числе 14 случаев заражения штаммом «омикрон», три из которых — у детей.
Заболеваемость коронавирусом растет по всей России с 11 января на фоне распространения штамма «омикрон». 23 января оперштаб сообщил о 63 205 новых случаях заражения коронавирусом — показатель стал рекордным за весь период пандемии. В Москве за сутки выявили 17 528 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 9535 случаев. Показатели также стали максимальными. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.