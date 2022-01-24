Роспотребнадзор предложил ввести в Тыве две нерабочие недели из-за коронавируса

Заболеваемость коронавирусом растет по всей России с 11 января на фоне распространения штамма «омикрон». 23 января оперштаб сообщил о 63 205 новых случаях заражения коронавирусом — показатель стал рекордным за весь период пандемии. В Москве за сутки выявили 17 528 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 9535 случаев. Показатели также стали максимальными. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.