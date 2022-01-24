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Общество

Роспотребнадзор предложил ввести в Тыве две нерабочие недели из-за коронавируса

Ведомости

Главный санитарный врач Тывы предложил ввести в регионе нерабочие дни с 25 января по 7 февраля с сохранением зарплаты, учеников с 1 по 8 класс предлагается перевести в этот период на удаленку, говорится на официальной странице мэрии Кызыла во «ВКонтакте». Такую меру предлагается ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Также предложено ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы с 25 января по 7 февраля включительно. На этот же период перевести детей с 1-8 классы на дистанционное обучение. Окончательное решение будет принято оперштабом в течение дня», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре предложили приостановить работу театров, музеев, библиотек, фитнес-центров, саун, учреждений дополнительного образования, запретить массовые мероприятия, приостановить личный прием жителей региона органами власти и рекомендовать компаниям перевести на удаленку 50% сотрудников.

По данным мэрии, за последние сутки в Тыве выявили 252 случая заражения коронавирусом, в том числе 14 случаев заражения штаммом «омикрон», три из которых — у детей.

Заболеваемость коронавирусом растет по всей России с 11 января на фоне распространения штамма «омикрон». 23 января оперштаб сообщил о 63 205 новых случаях заражения коронавирусом — показатель стал рекордным за весь период пандемии. В Москве за сутки выявили 17 528 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 9535 случаев. Показатели также стали максимальными. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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