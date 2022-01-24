Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч с американцем Максимом Кресси в четвертом круге турнира Большого шлема Australian Open, сообщил ТАСС.
Игра закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете россиянин взял медицинский перерыв из-за болей в спине. В четвертьфинале Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Даниилу Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев получил 13 титулов под эгидой организации, а также победил на US Open 2021 г. В случае победы на Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира.
Турнир Australian Open закончится 30 января, его общий призовой фонд составляет $54 млн. Действующий чемпион — первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает турнир из-за нарушения антикоронавирусных мер в Австралии.