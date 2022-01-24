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Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч с американцем Максимом Кресси в четвертом круге турнира Большого шлема Australian Open, сообщил ТАСС.

Игра закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете россиянин взял медицинский перерыв из-за болей в спине. В четвертьфинале Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Даниилу Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев получил 13 титулов под эгидой организации, а также победил на US Open 2021 г. В случае победы на Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира.

Турнир Australian Open закончится 30 января, его общий призовой фонд составляет $54 млн. Действующий чемпион — первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает турнир из-за нарушения антикоронавирусных мер в Австралии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных