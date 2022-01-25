Таможенники пресекли канал контрабанды боеприпасов из России в США

При обыске в доме и гараже подозреваемого изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина, рассказали в ФТС. По факту преступления возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения). Наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.