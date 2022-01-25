Таможенники пресекли канал контрабанды боеприпасов из России в США
Сотрудники таможни в Минеральных Водах пресекли канал контрабанды магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова из России в США, сообщила Федеральная таможенная служба. Россиянин организовал канал контрабанды с помощью международных отправлений.
«В почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Посылки отправлялись под вымышленными именами», — говорится в сообщении. Экспертиза установила, что магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России.
При обыске в доме и гараже подозреваемого изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина, рассказали в ФТС. По факту преступления возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения). Наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.