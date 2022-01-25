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Таможенники пресекли канал контрабанды боеприпасов из России в США

Ведомости

Сотрудники таможни в Минеральных Водах пресекли канал контрабанды магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова из России в США, сообщила Федеральная таможенная служба. Россиянин организовал канал контрабанды с помощью международных отправлений.

«В почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Посылки отправлялись под вымышленными именами», — говорится в сообщении. Экспертиза установила, что магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России.

При обыске в доме и гараже подозреваемого изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина, рассказали в ФТС. По факту преступления возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения). Наказание по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных