Газета
Общество

«Победа» заявила об издевательствах над россиянами в аэропорту Стамбула

Ведомости

Аэропорт Стамбула в течение семи часов не мог предоставить трап для самолета авиакомпании «Победа», сообщил лоукостер на своей странице в Instagram. 

«Уважаемое руководство аэропорта "Стамбул-Новый". Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — «крупнейшего аэропорта Европы» — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов!» — говорится в сообщении «Победы».

В 10.47 мск аэропорт Стамбула сообщил, что процедуры эвакуации всех пассажиров завершены. «На данный момент процедуры эвакуации всех наших пассажиров в аэропорту Стамбула завершены», — говорится в сообщении аэропорта, опубликованном в Twitter.

В 13.44 мск аэропорт сообщил, что постепенно возобновляет рейсы. «Наши полеты, которые были временно приостановлены из соображений безопасности полетов, начались с [вылета] в Каракас (Венесуэла) и Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание», — сказано в сообщении.

24 января в Турции начался большой снегопад, из-за которого аэропорт Стамбула приостановил полеты. Как отмечает турецкий портал mynet, синоптики прогнозируют, что снегопады продлятся 26-27 января. Из аэропорта Стамбула были отменены 52 вылета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных