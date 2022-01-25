«Победа» заявила об издевательствах над россиянами в аэропорту Стамбула

В 13.44 мск аэропорт сообщил, что постепенно возобновляет рейсы. «Наши полеты, которые были временно приостановлены из соображений безопасности полетов, начались с [вылета] в Каракас (Венесуэла) и Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание», — сказано в сообщении.