«Победа» заявила об издевательствах над россиянами в аэропорту Стамбула
Аэропорт Стамбула в течение семи часов не мог предоставить трап для самолета авиакомпании «Победа», сообщил лоукостер на своей странице в Instagram.
«Уважаемое руководство аэропорта "Стамбул-Новый". Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — «крупнейшего аэропорта Европы» — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов!» — говорится в сообщении «Победы».
В 10.47 мск аэропорт Стамбула сообщил, что процедуры эвакуации всех пассажиров завершены. «На данный момент процедуры эвакуации всех наших пассажиров в аэропорту Стамбула завершены», — говорится в сообщении аэропорта, опубликованном в Twitter.
В 13.44 мск аэропорт сообщил, что постепенно возобновляет рейсы. «Наши полеты, которые были временно приостановлены из соображений безопасности полетов, начались с [вылета] в Каракас (Венесуэла) и Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание», — сказано в сообщении.
24 января в Турции начался большой снегопад, из-за которого аэропорт Стамбула приостановил полеты. Как отмечает турецкий портал mynet, синоптики прогнозируют, что снегопады продлятся 26-27 января. Из аэропорта Стамбула были отменены 52 вылета.