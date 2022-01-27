Китайские ученые обнаружили новый вариант коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила, что выявленный в Африке вирус NeoCoV может использовать рецептор ACE2 летучих мышей и, потенциально, человека, чтобы проникать в клетку организма. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованном на портале Biorxiv. Большинство исследователей работают в институте в Ухани, который в конце 2019 г. сообщил о появлении Sars-CoV-2.
По данным ученых, новый вирус был обнаружен у летучих мышей в ЮАР. Он является ближайшим родственником MERS-CoV – возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в 2010-х гг.
«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучих мышей (ACE2, он используется для проникновения в клетку организма. – Ведомости) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для входа», — говорится в исследовании. Такой же рецептор использует для попадания в клетку Sars-CoV-2.
По мнению ученых, новый вирус может представлять собой «угрозу биобезопасности», поэтому нужно тщательно следить за его поведением. В исследовании говорится, что природа NeoCoV пока недостаточно изучена.