Китайские ученые обнаружили новый вариант коронавируса

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучих мышей (ACE2, он используется для проникновения в клетку организма. – Ведомости) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для входа», — говорится в исследовании. Такой же рецептор использует для попадания в клетку Sars-CoV-2.