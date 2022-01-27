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Китайские ученые обнаружили новый вариант коронавируса

Ведомости

Группа китайских ученых обнаружила, что выявленный в Африке вирус NeoCoV может использовать рецептор ACE2 летучих мышей и, потенциально, человека, чтобы проникать в клетку организма. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованном на портале Biorxiv. Большинство исследователей работают в институте в Ухани, который в конце 2019 г. сообщил о появлении Sars-CoV-2.

По данным ученых, новый вирус был обнаружен у летучих мышей в ЮАР. Он является ближайшим родственником MERS-CoV – возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в 2010-х гг.

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучих мышей (ACE2, он используется для проникновения в клетку организма. – Ведомости) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для входа», — говорится в исследовании. Такой же рецептор использует для попадания в клетку Sars-CoV-2.

По мнению ученых, новый вирус может представлять собой «угрозу биобезопасности», поэтому нужно тщательно следить за его поведением. В исследовании говорится, что природа NeoCoV пока недостаточно изучена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных