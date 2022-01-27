Арестованный по делу о контрабанде наркотиков американец работал в посольстве США в Москве
Гражданин США Марк Фогель, задержанный с марихуаной в московском аэропорту «Шереметьево» летом 2021 г., был сотрудником посольства США в Москве, сообщил портал «МВД медиа». Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере. По одной из версий, Фогель мог использовать свой дипломатический статус для организации поставки наркотиков в Россию.
В МВД рассказали, что Фогель вместе с женой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В «Шереметьево» при прохождении «зеленого коридора» его остановили таможенники из-за реакции служебных собак на его багаж. Сотрудники таможни обнаружили в его чемодане марихуану и гашишное масло: марихуана была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло было в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовках.
Полиция в ходе обыска дома у Фогеля установила, что его жена, которую отпустили домой, до приезда оперативников успела избавиться от улик. «На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса», — рассказали в МВД.
Фогель сказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что марихуана была медицинской, и утверждал, что ему в США ее выписал врач, что якобы подтверждается записью в медкарте, писал «Интерфакс». В МВД подчеркнули, что суд избрал Фогелю меру пресечения в виде заключения под стражу, «так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.