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Общество

Арестованный по делу о контрабанде наркотиков американец работал в посольстве США в Москве

Ведомости

Гражданин США Марк Фогель, задержанный с марихуаной в московском аэропорту «Шереметьево» летом 2021 г., был сотрудником посольства США в Москве, сообщил портал «МВД медиа». Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере. По одной из версий, Фогель мог использовать свой дипломатический статус для организации поставки наркотиков в Россию.

В МВД рассказали, что Фогель вместе с женой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В «Шереметьево» при прохождении «зеленого коридора» его остановили таможенники из-за реакции служебных собак на его багаж. Сотрудники таможни обнаружили в его чемодане марихуану и гашишное масло: марихуана была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло было в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовках.

Полиция в ходе обыска дома у Фогеля установила, что его жена, которую отпустили домой, до приезда оперативников успела избавиться от улик. «На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса», — рассказали в МВД.

Фогель сказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что марихуана была медицинской, и утверждал, что ему в США ее выписал врач, что якобы подтверждается записью в медкарте, писал «Интерфакс». В МВД подчеркнули, что суд избрал Фогелю меру пресечения в виде заключения под стражу, «так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных