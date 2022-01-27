Арестованный по делу о контрабанде наркотиков американец работал в посольстве США в Москве

В МВД рассказали, что Фогель вместе с женой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В «Шереметьево» при прохождении «зеленого коридора» его остановили таможенники из-за реакции служебных собак на его багаж. Сотрудники таможни обнаружили в его чемодане марихуану и гашишное масло: марихуана была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло было в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовках.