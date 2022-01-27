Мишустин утвердил состав рабочей группы по «омикрону»

В целом каждое из ведомств будет обязано предоставлять различные сведения, связанные с ситуацией с коронавирусом в стране, в том числе о состоянии коечного фонда и больниц, работе по предоставлению медицинской помощи пациентам с COVID-19 и наличии для этого необходимых ресурсов. Росмолодежь и Общероссийский народный фронт будут отслеживать данные о работе волонтеров, которые помогают людям с коронавирусом.