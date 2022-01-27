Мишустин утвердил состав рабочей группы по «омикрону»
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы, которая создана для взаимодействия федеральных органов власти с регионами на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-служба правительства.
Куратором группы стала вице-премьер России Татьяна Голикова, а главой — заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. В целом в состав вошли 42 человека, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико–биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова и главы Росздравнадзора и Росмолодежи Алла Самойлова и Ксения Разуваева. Также в перечне лиц указаны замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замглавы Минтруда Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников и замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.
«На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны», — пояснили в кабмине. «Так, оценка развития эпидемиологической ситуации, анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора», — добавили там.
В целом каждое из ведомств будет обязано предоставлять различные сведения, связанные с ситуацией с коронавирусом в стране, в том числе о состоянии коечного фонда и больниц, работе по предоставлению медицинской помощи пациентам с COVID-19 и наличии для этого необходимых ресурсов. Росмолодежь и Общероссийский народный фронт будут отслеживать данные о работе волонтеров, которые помогают людям с коронавирусом.
Штамм коронавируса «омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Он обладает 32 мутациями — это рекорд среди всех вариантов инфекции. Благодаря изменениям штамм более заразен, чем другие, и быстрее распространяется. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала Попова.
Из-за «омикрона» после новогодних праздников суточный прирост заражений коронавирусом в России стал резко увеличиваться. Сегодня он составил 88 816 случаев после 67 809 днем ранее. Показатель обновил максимум седьмой день подряд. При этом рекорд за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335. Скончались за сутки 665 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии россиян на сегодняшний день превышает 11,4 млн человек, из которых 328 770 скончались.