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Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву отменили

Ведомости

Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, запланированный на 28 января, отменен по неизвестной причине, сообщили ТАСС в авиакомпании Georgian Airways. С лета 2019 г. между Россией и Грузией прямого авиасообщения нет.

«Прямой рейс Тбилиси — Москва не состоялся. Самолет полетел в Москву, но традиционно через Ереван. Причины, по которой он не осуществился, я не могу назвать», — сообщила агентству представительница компании.

Как сообщает агентство, грузинский телеканал Mtavati Arkhi распространяет комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что они не получили разрешения на рейс из-за «вызванного в обществе ажиотажа». Как писало агентство «Sputnik Армения», билет из Тбилиси в Москву стоит от 718 лари (около $240), обратно – от 620 лари (около $200). Самолет должен был вылететь из аэропорта в Тбилиси в 9:00 мск, а из Москвы – в 12:30.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявлял в интервью «РИА Новости», что восстановление авиасообщение можно будет обсуждать после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных