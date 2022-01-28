Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву отменили

Как сообщает агентство, грузинский телеканал Mtavati Arkhi распространяет комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что они не получили разрешения на рейс из-за «вызванного в обществе ажиотажа». Как писало агентство «Sputnik Армения», билет из Тбилиси в Москву стоит от 718 лари (около $240), обратно – от 620 лари (около $200). Самолет должен был вылететь из аэропорта в Тбилиси в 9:00 мск, а из Москвы – в 12:30.