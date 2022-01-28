Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву отменили
Прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, запланированный на 28 января, отменен по неизвестной причине, сообщили ТАСС в авиакомпании Georgian Airways. С лета 2019 г. между Россией и Грузией прямого авиасообщения нет.
«Прямой рейс Тбилиси — Москва не состоялся. Самолет полетел в Москву, но традиционно через Ереван. Причины, по которой он не осуществился, я не могу назвать», — сообщила агентству представительница компании.
Как сообщает агентство, грузинский телеканал Mtavati Arkhi распространяет комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что они не получили разрешения на рейс из-за «вызванного в обществе ажиотажа». Как писало агентство «Sputnik Армения», билет из Тбилиси в Москву стоит от 718 лари (около $240), обратно – от 620 лари (около $200). Самолет должен был вылететь из аэропорта в Тбилиси в 9:00 мск, а из Москвы – в 12:30.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.
В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявлял в интервью «РИА Новости», что восстановление авиасообщение можно будет обсуждать после стабилизации ситуации с коронавирусом.