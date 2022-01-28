В России впервые выявили более 98 000 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 040 человек, следует из данных оперштаба. Показатель обновил исторический максимум восьмой день подряд и впервые приблизился к шестизначному значению. Скончались за сутки 673 человека с COVID-19, выздоровели 29 506 ранее заболевших.