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Общество

В России впервые выявили более 98 000 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 040 человек, следует из данных оперштаба. Показатель обновил исторический максимум восьмой день подряд и впервые приблизился к шестизначному значению. Скончались за сутки 673 человека с COVID-19, выздоровели 29 506 ранее заболевших.

Вчера вирус обнаружили у 88 816 граждан. Умерли 665 пациентов, вылечились 29 754 человека.

Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии россиян достигло 11 502 657. Из них 10 159 197 выздоровели, 329 443 скончались, остальные болеют в настоящий момент.

За сутки в России госпитализировали 14 046 граждан с COVID-19. Вчера показатель составил 12 807 человек.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 23 994 жителей после 26 586 вчера. Умерли 74 пациента с COVID-19. Количество инфицированных за всю пандемию выросло до 2 283 416, умерших — до 38 734, выздоровевших — до 1 946 142.

В топ-5 регионов по суточному приросту зараженных коронавирусом граждан, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (+13 976), Московская (+8611) и Свердловская области (+2344), Ханты-Мансийский АО (+2341) и Республика Саха (Якутия) (+2305).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 21 января оценивался в 64,4%. Так, первую прививку от COVID-19 сделали 81 981 007 граждан. Из них 78 059 701 прошел полный курс вакцинации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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