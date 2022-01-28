В России впервые выявили более 98 000 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 040 человек, следует из данных оперштаба. Показатель обновил исторический максимум восьмой день подряд и впервые приблизился к шестизначному значению. Скончались за сутки 673 человека с COVID-19, выздоровели 29 506 ранее заболевших.
Вчера вирус обнаружили у 88 816 граждан. Умерли 665 пациентов, вылечились 29 754 человека.
Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии россиян достигло 11 502 657. Из них 10 159 197 выздоровели, 329 443 скончались, остальные болеют в настоящий момент.
За сутки в России госпитализировали 14 046 граждан с COVID-19. Вчера показатель составил 12 807 человек.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 23 994 жителей после 26 586 вчера. Умерли 74 пациента с COVID-19. Количество инфицированных за всю пандемию выросло до 2 283 416, умерших — до 38 734, выздоровевших — до 1 946 142.
В топ-5 регионов по суточному приросту зараженных коронавирусом граждан, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (+13 976), Московская (+8611) и Свердловская области (+2344), Ханты-Мансийский АО (+2341) и Республика Саха (Якутия) (+2305).
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 21 января оценивался в 64,4%. Так, первую прививку от COVID-19 сделали 81 981 007 граждан. Из них 78 059 701 прошел полный курс вакцинации.