В Петербурге задержали главврача медцентра по делу о смерти пациентов после рентгена
В Санкт-Петербурге задержали главврача консультативно-диагностического центра, после того как трое погибли и еще более 20 человек пострадали в результате рентгенографического обследования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Выборгу.
«По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в заявлении. Всего от действий врача пострадало более 20 человек, три пациента скончались.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие также проводит мероприятия, чтобы установить производителя контрафактной продукции, которую использовал медик при проведении процедур. Источник «РИА Новостей» сообщал, что у всех пострадавших диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.