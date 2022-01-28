В Петербурге задержали главврача медцентра по делу о смерти пациентов после рентгена

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие также проводит мероприятия, чтобы установить производителя контрафактной продукции, которую использовал медик при проведении процедур. Источник «РИА Новостей» сообщал, что у всех пострадавших диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.