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В Петербурге задержали главврача медцентра по делу о смерти пациентов после рентгена

Ведомости

В Санкт-Петербурге задержали главврача консультативно-диагностического центра, после того как трое погибли и еще более 20 человек пострадали в результате рентгенографического обследования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Выборгу.

«По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий  требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в заявлении. Всего от действий врача пострадало более 20 человек, три пациента скончались.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие также проводит мероприятия, чтобы установить производителя контрафактной продукции, которую использовал медик при проведении процедур. Источник «РИА Новостей» сообщал, что у всех пострадавших диагностировали отравление барием — контрастным веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных