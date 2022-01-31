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СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых

Ведомости

Проведенные Следственным комитетом экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, расстрелянных в 1918 г. Об этом сообщила следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», показ которого прошел на «Первом канале».

«Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Следственный комитет в 2018 г. сообщал о выводах молекулярно-генетической экспертизы, в которых говорилось, что 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Однако итоговое заключение требовало дополнительных экспертиз.

Последний российский император из династии Романовых Николай II, а также его супруга Александра Федоровна, четыре дочери и сын были расстреляны большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме Ипатьевых в Екатеринбурге.

В 2000 г. Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых. Их останки были обнаружены в захоронении под Екатеринбургом и перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. РПЦ отказалась признавать подлинность останков из-за недостаточности доказательств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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