СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
Проведенные Следственным комитетом экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, расстрелянных в 1918 г. Об этом сообщила следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», показ которого прошел на «Первом канале».
«Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Следственный комитет в 2018 г. сообщал о выводах молекулярно-генетической экспертизы, в которых говорилось, что 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Однако итоговое заключение требовало дополнительных экспертиз.
Последний российский император из династии Романовых Николай II, а также его супруга Александра Федоровна, четыре дочери и сын были расстреляны большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме Ипатьевых в Екатеринбурге.
В 2000 г. Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых. Их останки были обнаружены в захоронении под Екатеринбургом и перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. РПЦ отказалась признавать подлинность останков из-за недостаточности доказательств.