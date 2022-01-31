В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил сослуживца
Военнослужащий одной из частей в Московской области застрелил своего сослуживца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — сообщили в ЗВО. По данным пресс-службы, утром 31 января контрактник в комнате для хранения оружия «грубо нарушил требования обращения с оружием» и случайно выстрелил из него. В результате погиб один из находившихся рядом военных.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо. Контрактник случайно выстрелил в голову срочнику.
Источник «Интерфакса» рассказал, что между военнослужащими произошел конфликт. Контрактник схватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону срочника, одна из пуль попала ему в голову. Стрелявшего уже задержали.