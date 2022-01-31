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В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил сослуживца

Ведомости

Военнослужащий одной из частей в Московской области застрелил своего сослуживца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — сообщили в ЗВО. По данным пресс-службы, утром 31 января контрактник в комнате для хранения оружия «грубо нарушил требования обращения с оружием» и случайно выстрелил из него. В результате погиб один из находившихся рядом военных.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо. Контрактник случайно выстрелил в голову срочнику.

Источник «Интерфакса» рассказал, что между военнослужащими произошел конфликт. Контрактник схватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону срочника, одна из пуль попала ему в голову. Стрелявшего уже задержали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных