В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил сослуживца

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — сообщили в ЗВО. По данным пресс-службы, утром 31 января контрактник в комнате для хранения оружия «грубо нарушил требования обращения с оружием» и случайно выстрелил из него. В результате погиб один из находившихся рядом военных.