Актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19
Советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, однако уже идет на поправку. Об этом рассказала «Интерфаксу» супруга артиста Татьяна Бронзова.
«Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Его госпитализировали с коронавирусом», — сказала Бронзова.
По ее словам, накануне у ее супруга брали анализ на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Она добавила, что актер прошел ревакцинацию от COVID-19, поэтому болезнь у него протекала в легкой форме и он быстро пошел на поправку. Она также выразила надежду на то, что в ближайшие дни его выпишут из больницы.
По данным Telegram-канала Mash, состояние актера оценивается как средней тяжести. Сообщается, что Щербаков решил обратиться в больницу, так как его беспокоили сильная слабость и кашель. Компьютерная томография не выявила признаков пневмонии, артист дышит самостоятельно, а кровь насыщена кислородом на 99%.
В прошлом году 72-летний актер дважды попал в больницу с пневмонией — в августе и в октябре. В обоих случаях коронавирусная инфекция у него не подтвердилась.
Борис Щербаков дебютировал на большом экране в 1963 г. в фильме «Мандат», с 1972 г. работал в МХТ имени А.П. Чехова с 1972 г. За свою карьеру сыграл около 200 ролей в художественных фильмах, среди наиболее известных работ — роли в фильмах «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», а также в сериалах «Солдаты» и «Марш Турецкого». В 1994 г. получил звание народного артиста России.