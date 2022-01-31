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Общество

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19

Ведомости

Советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, однако уже идет на поправку. Об этом рассказала «Интерфаксу» супруга артиста Татьяна Бронзова.

«Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Его госпитализировали с коронавирусом», — сказала Бронзова.

По ее словам, накануне у ее супруга брали анализ на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Она добавила, что актер прошел ревакцинацию от COVID-19, поэтому болезнь у него протекала в легкой форме и он быстро пошел на поправку. Она также выразила надежду на то, что в ближайшие дни его выпишут из больницы.

По данным Telegram-канала Mash, состояние актера оценивается как средней тяжести. Сообщается, что Щербаков решил обратиться в больницу, так как его беспокоили сильная слабость и кашель. Компьютерная томография не выявила признаков пневмонии, артист дышит самостоятельно, а кровь насыщена кислородом на 99%.

В прошлом году 72-летний актер дважды попал в больницу с пневмонией — в августе и в октябре. В обоих случаях коронавирусная инфекция у него не подтвердилась.

Борис Щербаков дебютировал на большом экране в 1963 г. в фильме «Мандат», с 1972 г. работал в МХТ имени А.П. Чехова с 1972 г. За свою карьеру сыграл около 200 ролей в художественных фильмах, среди наиболее известных работ — роли в фильмах «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», а также в сериалах «Солдаты» и «Марш Турецкого». В 1994 г. получил звание народного артиста России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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