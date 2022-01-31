Актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19

Борис Щербаков дебютировал на большом экране в 1963 г. в фильме «Мандат», с 1972 г. работал в МХТ имени А.П. Чехова с 1972 г. За свою карьеру сыграл около 200 ролей в художественных фильмах, среди наиболее известных работ — роли в фильмах «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», а также в сериалах «Солдаты» и «Марш Турецкого». В 1994 г. получил звание народного артиста России.