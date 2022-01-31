Суд арестовал устроившего взрыв в гимназии в Серпуховском монастыре
Басманный суд Москвы арестовал 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего в декабре прошлого года взрыв в гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, сообщила пресс-служба суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого <...> — Струженкова Владислава Андреевича до 31 марта 2022 г.», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 13 декабря прошлого года Струженков подошел к православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, где раньше учился, и подорвал самодельное взрывное устройство на крыльце школы. В результате он получил множественные ранения, ему оторвало ногу. Ученики и преподаватели гимназии не пострадали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
Как сообщал «Интерфаксу» информированный источник, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений» из-за буллинга во время учебы.