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Суд арестовал устроившего взрыв в гимназии в Серпуховском монастыре

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего в декабре прошлого года взрыв в гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, сообщила пресс-служба суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого <...> — Струженкова Владислава Андреевича до 31 марта 2022 г.», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 декабря прошлого года Струженков подошел к православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, где раньше учился, и подорвал самодельное взрывное устройство на крыльце школы. В результате он получил множественные ранения, ему оторвало ногу. Ученики и преподаватели гимназии не пострадали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Как сообщал «Интерфаксу» информированный источник, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений» из-за буллинга во время учебы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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