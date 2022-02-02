Эксперты Group-IB сообщили о снижении цен на поддельные COVID-сертификаты

В декабре 2021 г. Роскомнадзор сообщил об удалении или блокировке 6500 сайтов, на которых была информация о продаже поддельных ковид-сертифкатов или генерация фейковых QR-кодов. В ведомстве отметили, что резкое увеличение таких ресурсов было зафиксировано летом, а также в конце осени — начале зимы. Продавцам и покупателям поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. За покупку и хранение фиктивного сертификата им грозит до одного года лишения свободы.