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Эксперты Group-IB сообщили о снижении цен на поддельные COVID-сертификаты

Ведомости

Стоимость поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 заметно снизилась, передает РБК со ссылкой на исследование Group-IB.

Цена пакета из сертификата и QR-кода о вакцинации варьируется от 5000 до 8000 руб., в то время как осенью цена могла доходить до 30 000 руб. Помимо этого в последнее время в интернете стали активно распространяться предложения о покупке поддельных сертификатов о вакцинации подростков «Спутником М» — средняя цена такого сертификата около 7000 руб.

По словам специалистов, однин из популярных методов работы мошенников по продаже поддельных сертификатов — это Telegram-боты. После того как покупатель откликнулся на предложение о покупке фальшивого сертификата, ему отправляют специальный пригласительный код, который перенесет его в диалог с ботом для завершения сделки. Этот код является специальный идентификатором члена мошеннической группы, который позже получит проценты от покупки.

После ввода кода бот предлагает «клиенту» имеющиеся у него услуги, включая покупку сертификатов о вакцинации и о перенесенном коронавирусе, положительные и отрицательные ПЦР-тесты. Стоимость сертификата о вакцинации COVID-19, а также внесение в официальный реестр привитых граждан составляет около 10 000 руб., для «Спутника лайт» эта сумма меньше — около 8000 руб. Самой дорогой услугой подобного типа является приобретение сертификата о перенесенном заболевании — около 15 000 руб., говорится в исследовании.

Всего же за последние две недели специалисты обнаружили около 13 000 предложений о покупке поддельных сертификатов и QR-кодов, в том числе «официальных» сертификатов о вакцинации детей «Спутником М». За последние три месяца — с ноября 2021 г. по январь 2022 г. — количество подобных незаконных предложений превысило 110 000.

В декабре 2021 г. Роскомнадзор сообщил об удалении или блокировке 6500 сайтов, на которых была информация о продаже поддельных ковид-сертифкатов или генерация фейковых QR-кодов. В ведомстве отметили, что резкое увеличение таких ресурсов было зафиксировано летом, а также в конце осени — начале зимы. Продавцам и покупателям поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. За покупку и хранение фиктивного сертификата им грозит до одного года лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных