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ТАСС: МВД разработало механизм блокировки сайтов с данными людей под госзащитой

Ведомости

Министерство внутренних дел определило механизм блокировки сайтов, на которых опубликованы персональные данные людей под госзащитой, в том числе сотрудников правоохранительных органов и судей, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, после получения решения о признании информации запрещенной Роскомнадзор должен будет в течение суток внести ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов. В реестре должно быть указано доменное имя и указатель страницы сайта, описание запрещенной информации, которая была на нем опубликована, информация о решении и дата и время получения запрещенной информации. Также в реестр предлагается вносить данные о провайдере хостинга или владельце сайта. Персональные данные людей под госзащитой в реестр вносить не будут. Также МВД прописало процедуру исключения сайта из реестра и снятия с него блокировки.

1 июля прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому Роскомнадзор может налагать запрет на распространение информации. Теперь ведомство может вносить в Единый реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых опубликованы данные людей, находящихся под госзащитой.

Ранее государственную защиту предоставляли судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СКР, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, некоторым сотрудникам Росгвардии, Минобороны и СВР. Летом прошлого года в этот список включили всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Также госзащиту могут получить уволенные со службы силовики, если сохраняется угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных