ТАСС: МВД разработало механизм блокировки сайтов с данными людей под госзащитой

Согласно документу, после получения решения о признании информации запрещенной Роскомнадзор должен будет в течение суток внести ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов. В реестре должно быть указано доменное имя и указатель страницы сайта, описание запрещенной информации, которая была на нем опубликована, информация о решении и дата и время получения запрещенной информации. Также в реестр предлагается вносить данные о провайдере хостинга или владельце сайта. Персональные данные людей под госзащитой в реестр вносить не будут. Также МВД прописало процедуру исключения сайта из реестра и снятия с него блокировки.