ТАСС: МВД разработало механизм блокировки сайтов с данными людей под госзащитой
Министерство внутренних дел определило механизм блокировки сайтов, на которых опубликованы персональные данные людей под госзащитой, в том числе сотрудников правоохранительных органов и судей, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно документу, после получения решения о признании информации запрещенной Роскомнадзор должен будет в течение суток внести ресурс в Единый реестр запрещенных сайтов. В реестре должно быть указано доменное имя и указатель страницы сайта, описание запрещенной информации, которая была на нем опубликована, информация о решении и дата и время получения запрещенной информации. Также в реестр предлагается вносить данные о провайдере хостинга или владельце сайта. Персональные данные людей под госзащитой в реестр вносить не будут. Также МВД прописало процедуру исключения сайта из реестра и снятия с него блокировки.
1 июля прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому Роскомнадзор может налагать запрет на распространение информации. Теперь ведомство может вносить в Единый реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых опубликованы данные людей, находящихся под госзащитой.
Ранее государственную защиту предоставляли судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СКР, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, некоторым сотрудникам Росгвардии, Минобороны и СВР. Летом прошлого года в этот список включили всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Также госзащиту могут получить уволенные со службы силовики, если сохраняется угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.