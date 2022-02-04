Верховный суд посчитал законным лишение прав за езду после приема корвалола

Мужчина решил оспорить эти пункты порядка освидетельствования в Верховном суде. Он отметил, что человек может принимать психотропные вещества по назначению врача и по инструкции. Фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, напомнил он. По его мнению, отказ учитывать цель приема вещества и его концентрацию противоречит праву на охрану здоровья и медпомощь, закрепленному в Конституции.