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Общество

Верховный суд посчитал законным лишение прав за езду после приема корвалола

Ведомости

Верховный суд отклонил иск россиянина, которого лишили водительских прав после приема корвалола, сообщили «РИА Новости». В материалах дела говорится, что при освидетельствовании у мужчины обнаружили следы фенобарбитала из группы барбитуратов. В правилах освидетельствования не установлен минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывается цель приема лекарств, поэтому водителя лишили прав.

Мужчина решил оспорить эти пункты порядка освидетельствования в Верховном суде. Он отметил, что человек может принимать психотропные вещества по назначению врача и по инструкции. Фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, напомнил он. По его мнению, отказ учитывать цель приема вещества и его концентрацию противоречит праву на охрану здоровья и медпомощь, закрепленному в Конституции.

Верховный суд вынес решение по иску 16 декабря прошлого года. В суде пояснили, что закон запрещает водителям управлять автомобилем в состоянии любого вида опьянения, в том числе вызванного приемом лекарств. В инструкции к препаратам должна быть информация о влиянии лекарства на способность управлять машиной, уточнили в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных