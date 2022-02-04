Верховный суд посчитал законным лишение прав за езду после приема корвалола
Верховный суд отклонил иск россиянина, которого лишили водительских прав после приема корвалола, сообщили «РИА Новости». В материалах дела говорится, что при освидетельствовании у мужчины обнаружили следы фенобарбитала из группы барбитуратов. В правилах освидетельствования не установлен минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывается цель приема лекарств, поэтому водителя лишили прав.
Мужчина решил оспорить эти пункты порядка освидетельствования в Верховном суде. Он отметил, что человек может принимать психотропные вещества по назначению врача и по инструкции. Фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, напомнил он. По его мнению, отказ учитывать цель приема вещества и его концентрацию противоречит праву на охрану здоровья и медпомощь, закрепленному в Конституции.
Верховный суд вынес решение по иску 16 декабря прошлого года. В суде пояснили, что закон запрещает водителям управлять автомобилем в состоянии любого вида опьянения, в том числе вызванного приемом лекарств. В инструкции к препаратам должна быть информация о влиянии лекарства на способность управлять машиной, уточнили в суде.