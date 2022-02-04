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Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы клинических испытаний и получила в России постоянную регистрацию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

«Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях» в августе 2020 г. В январе 2021 г. началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Центр Гамалеи разработал на основе «Спутника V» еще несколько препаратов: «Спутник лайт» для ревакцинации, «Спутник М» для детей 12-17 лет и назальную форму «Спутника V», которая сейчас проходит клинические испытания. Вакцина зарегистрирована более чем в 70 странах мира, однако пока не одобрена регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Также в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак». Еще несколько препаратов проходят клинические испытания. Фармкомпания «Генериум» проводит исследования своей назальной формы «Спутника V».

В ЕС российские вакцины медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрены. Европейский регулятор одобрил данные о клинических испытаниях российской вакцины. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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