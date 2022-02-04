Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России
Вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы клинических испытаний и получила в России постоянную регистрацию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
«Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях» в августе 2020 г. В январе 2021 г. началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Центр Гамалеи разработал на основе «Спутника V» еще несколько препаратов: «Спутник лайт» для ревакцинации, «Спутник М» для детей 12-17 лет и назальную форму «Спутника V», которая сейчас проходит клинические испытания. Вакцина зарегистрирована более чем в 70 странах мира, однако пока не одобрена регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Также в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак». Еще несколько препаратов проходят клинические испытания. Фармкомпания «Генериум» проводит исследования своей назальной формы «Спутника V».
В ЕС российские вакцины медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрены. Европейский регулятор одобрил данные о клинических испытаниях российской вакцины. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы.