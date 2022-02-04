Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России

«Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях» в августе 2020 г. В январе 2021 г. началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Центр Гамалеи разработал на основе «Спутника V» еще несколько препаратов: «Спутник лайт» для ревакцинации, «Спутник М» для детей 12-17 лет и назальную форму «Спутника V», которая сейчас проходит клинические испытания. Вакцина зарегистрирована более чем в 70 странах мира, однако пока не одобрена регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).