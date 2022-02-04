Число погибших после обследования в петербургской клинике выросло до семи

По версии следствия, медицинское учреждение использовало промышленный химический препарат, который не входит в государственный реестр лекарственных средств и не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ).