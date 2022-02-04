Число погибших после обследования в петербургской клинике выросло до семи
Семь человек, которые проходили обследование в Санкт-Петербургском «Городском консультативно-диагностическом центре №1» в период с декабря 2021 г. по январь 2022 г., умерли, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, медицинское учреждение использовало промышленный химический препарат, который не входит в государственный реестр лекарственных средств и не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Ранее, 28 января, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 26 марта главного врача клиники Евгения Попова, пока он проходит подозреваемым по делу. В пресс-службе суда уточнили, что руководитель клиники утвердил заявку на приобретении препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» у компании «Невареактив». Препарат использовался с 10 по 26 января этого года.
В сегодняшнем сообщении СК рассказал, что подозреваемой по делу проходит также заведующая отделом лучевой диагностики указанного медцентра. Ее имя не раскрывается, на сайте клиники сейчас исполняющим обязанности заведующим отделом указал Михаил Синев.
Обвинение подозреваемой пока не предъявили, вопрос об избрании меры пресечения решается в настоящий момент. В СК уточнили, что также дадут юридическую оценку действиям руководства компании, предоставившей больнице указанный препарат.
Ранее СК сообщал, что в результате действий руководства больницы здоровью 20 пациентов был причинен вред различной степени тяжести. По состоянию на 28 января госпитализировали шесть человек, трое скончались.