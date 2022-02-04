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Общество

Фигурант дела о терактах в московском метро получил пожизненный срок

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 г. Магомеда Нурова к пожизненному лишению свободы, сообщает «Интерфакс». О таком приговоре ранее просила прокуратура.

Отбывать наказание Нуров будет в колонии особого режима. Он был признан виновным в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

По версии следствия, подсудимый был связным при подготовке взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии столичного метро, которые произошли с разницей в 40 минут 29 марта 2010 г. Взрывы совершили две террористки-смертницы, в результате погиб 41 человек, еще 88 получили травмы различной степени тяжести.

Как утверждало обвинение, Нуров с помощью личной машины перевозил террористов к местам проведения встреч, на которых члены банды обсуждали организацию взрывов, а также скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц. Нуров был задержан в марте 2019 г. в Дагестане. Суд по его делу начался осенью прошлого года. В прокуратуре ранее сообщали, что он целиком признал свою вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных