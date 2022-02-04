Фигурант дела о терактах в московском метро получил пожизненный срок

Как утверждало обвинение, Нуров с помощью личной машины перевозил террористов к местам проведения встреч, на которых члены банды обсуждали организацию взрывов, а также скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц. Нуров был задержан в марте 2019 г. в Дагестане. Суд по его делу начался осенью прошлого года. В прокуратуре ранее сообщали, что он целиком признал свою вину.