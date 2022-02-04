Фигурант дела о терактах в московском метро получил пожизненный срок
Второй западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 г. Магомеда Нурова к пожизненному лишению свободы, сообщает «Интерфакс». О таком приговоре ранее просила прокуратура.
Отбывать наказание Нуров будет в колонии особого режима. Он был признан виновным в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов и незаконном изготовлении взрывных устройств.
По версии следствия, подсудимый был связным при подготовке взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии столичного метро, которые произошли с разницей в 40 минут 29 марта 2010 г. Взрывы совершили две террористки-смертницы, в результате погиб 41 человек, еще 88 получили травмы различной степени тяжести.
Как утверждало обвинение, Нуров с помощью личной машины перевозил террористов к местам проведения встреч, на которых члены банды обсуждали организацию взрывов, а также скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц. Нуров был задержан в марте 2019 г. в Дагестане. Суд по его делу начался осенью прошлого года. В прокуратуре ранее сообщали, что он целиком признал свою вину.