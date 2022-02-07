Российские фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. Сборная занимает первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады. Россияне завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали. На второй строчке находится команда Норвегии, на третьей – Швеции.