Российские фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде
Россияне выиграли командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на люду), Камила Валиева (женское одиночное катание).
По результатам командного турнира по фигурному катанию Россия набрала 74 балла. Серебряными призерами стали спортсмены из США, которые получили 65 очков, а бронзу завоевали японские фигуристы – 63 балла.
В заключительном виде программы в женском одиночном катании Валиева набрала 178,92 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (148,66 балла), третье – Мадлен Скизас из Канады (132,04 балла).
Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. Сборная занимает первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады. Россияне завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали. На второй строчке находится команда Норвегии, на третьей – Швеции.