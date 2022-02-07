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Российские фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде

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Россияне выиграли командные соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали завоевали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на люду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

По результатам командного турнира по фигурному катанию Россия набрала 74 балла. Серебряными призерами стали спортсмены из США, которые получили 65 очков, а бронзу завоевали японские фигуристы – 63 балла.

В заключительном виде программы в женском одиночном катании Валиева набрала 178,92 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (148,66 балла), третье – Мадлен Скизас из Канады (132,04 балла).

Зимние олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под флагом Олимпийского комитета России. Сборная занимает первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады. Россияне завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали. На второй строчке находится команда Норвегии, на третьей – Швеции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных