Против чиновников Астраханской области возбудили дело после нападений собак
Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников Знаменска в Астраханской области после 120 нападений бездомных собак на людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по ней — арест на три месяца. Дела по этой статье также возбудили в Башкортостане, Тыве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.
В последнее время в России зарегистрировали несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В конце декабря в Якутске стая собак напала на преподавателя Северо-Восточного федерального университета. В январе в Забайкалье произошло нападение на 7-летнего ребенка, в Астраханской области – на мужчину, который шел на работу.
После нападения на ребенка в Забайкалье ввели режим повышенной готовности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей.