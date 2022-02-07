Против чиновников Астраханской области возбудили дело после нападений собак

В последнее время в России зарегистрировали несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В конце декабря в Якутске стая собак напала на преподавателя Северо-Восточного федерального университета. В январе в Забайкалье произошло нападение на 7-летнего ребенка, в Астраханской области – на мужчину, который шел на работу.