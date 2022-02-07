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Против чиновников Астраханской области возбудили дело после нападений собак

Ведомости

Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников Знаменска в Астраханской области после 120 нападений бездомных собак на людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Максимальное наказание по ней — арест на три месяца. Дела по этой статье также возбудили в Башкортостане, Тыве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

В последнее время в России зарегистрировали несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В конце декабря в Якутске стая собак напала на преподавателя Северо-Восточного федерального университета. В январе в Забайкалье произошло нападение на 7-летнего ребенка, в Астраханской области – на мужчину, который шел на работу.

После нападения на ребенка в Забайкалье ввели режим повышенной готовности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон на фоне нападений собак на людей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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