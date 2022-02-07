Австралия объявила об открытии границ для вакцинированных туристов
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил об открытии границ для вакцинированных туристов, передает издание ABC News. Правительство страны приняло решении о закрытии границ в 2020 г. из-за начала пандемии COVID-19, с тех пор въезд иностранцев в страну был полностью запрещен.
Моррисон подчеркнул, что послание правительства состоит в том, что люди должны пройти полный курс вакцинации, который в большинстве случаев составляет две дозы препарата, но для некоторых международных вакцин только одну, чтобы считаться вакцинированными и иметь право на въезд в страну. Он также напомнил об инциденте с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который был депортирован из Австралии, что не позволило ему принять участие в турнире Australian open. Поводом для его высылки из страны стало отсутствие вакцинации от коронавируса и документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации. Сам он настаивал, что у него есть медотвод.
«Я думаю, что события в начале текущего года должны были послать очень четкий сигнал всему миру о том, что прохождение полного курса вакцинации является обязательным требованием для въезда в Австралию», — сказал он. Моррисон также заявил, в ближайшее время будут пересмотрены расписания рейсов, чтобы понять, сможет ли страна возобновить полеты по большему количеству международных направлений или увеличить пропускную способность тех маршрутов, по которым уже летают пассажиры.
В январе управление терапевтических товаров Австралии признало российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинированного во время путешествий. В сообщении говорилось, что ведомство получило дополнительную информацию, которая подтверждает эффективность препарата, снижение риска распространения коронавируса и развития тяжелого течения COVID-19. По данным разработчика, эффективность «Спутника V» против появления симптомов заболевания составляет 89%, против госпитализации и смерти — 98-100%. В регуляторе отметили, что эти данные были получены до появления штамма «омикрон».
В регуляторе пояснили, что признание вакцинации «Спутником V» позволит вернуться в Австралию иностранным студентам. Также в Австралию смогут приехать иностранные работники, бизнесмены и спортсмены.