Австралия объявила об открытии границ для вакцинированных туристов

Моррисон подчеркнул, что послание правительства состоит в том, что люди должны пройти полный курс вакцинации, который в большинстве случаев составляет две дозы препарата, но для некоторых международных вакцин только одну, чтобы считаться вакцинированными и иметь право на въезд в страну. Он также напомнил об инциденте с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который был депортирован из Австралии, что не позволило ему принять участие в турнире Australian open. Поводом для его высылки из страны стало отсутствие вакцинации от коронавируса и документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации. Сам он настаивал, что у него есть медотвод.