Заболеваемость COVID-19 в России снизилась впервые с начала января

По данным оперштаба, за прошлую неделю коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился по сравнению с предыдущей неделей на 0,3 п. п. и составил 64,1%. До этого показатель оставался на одном уровне две недели. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что переболевшие COVID-19 и сделавшие прививку более полугода назад потеряли иммунитет.