Заболеваемость COVID-19 в России снизилась впервые с начала января
За последние сутки в России зарегистрировали 171 905 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снизился впервые с 10 января: с 11 января он непрерывно рос, а с 21 января каждый день обновлял рекорд. Также за сутки скончались 609 пациентов с COVID-19.
За весь период в России выявили 12 982 023 случая болезни. 10 624 954 пациента выздоровели от COVID-19, 336 023 – скончались.
В Москве за сутки выявили 15 442 новых заболевших – показатель снижается четвертый день подряд. 1322 пациента за сутки госпитализировали, на ИВЛ находятся 569 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 13 372 случая, Московской области – 12 230, Челябинской области – 4900, Пермском крае – 4797, Свердловской области – 4796.
По данным оперштаба, за прошлую неделю коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился по сравнению с предыдущей неделей на 0,3 п. п. и составил 64,1%. До этого показатель оставался на одном уровне две недели. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что переболевшие COVID-19 и сделавшие прививку более полугода назад потеряли иммунитет.