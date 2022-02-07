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Заболеваемость COVID-19 в России снизилась впервые с начала января

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 171 905 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снизился впервые с 10 января: с 11 января он непрерывно рос, а с 21 января каждый день обновлял рекорд. Также за сутки скончались 609 пациентов с COVID-19.

За весь период в России выявили 12 982 023 случая болезни. 10 624 954 пациента выздоровели от COVID-19, 336 023 – скончались.

В Москве за сутки выявили 15 442 новых заболевших – показатель снижается четвертый день подряд. 1322 пациента за сутки госпитализировали, на ИВЛ находятся 569 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 13 372 случая, Московской области – 12 230, Челябинской области – 4900, Пермском крае – 4797, Свердловской области – 4796.

По данным оперштаба, за прошлую неделю коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился по сравнению с предыдущей неделей на 0,3 п. п. и составил 64,1%. До этого показатель оставался на одном уровне две недели. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что переболевшие COVID-19 и сделавшие прививку более полугода назад потеряли иммунитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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