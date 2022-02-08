В Гидрометцентре спрогнозировали оттепель в Москве и морозы в Сибири

«Оттепель будет длительная в Москве — до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит», — отметил Вильфанд. По его словам, сугробы в городе расти не будут – наоборот, они будут оседать из-за мокрого снега.