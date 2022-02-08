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В Гидрометцентре спрогнозировали оттепель в Москве и морозы в Сибири

Ведомости

В Москве до конца недели ожидается оттепель, небольшой снег, в том числе мокрый, и гололед, сообщил 8 февраля ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Оттепель будет длительная в Москве — до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит», — отметил Вильфанд. По его словам, сугробы в городе расти не будут – наоборот, они будут оседать из-за мокрого снега.

Также Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах европейской части России ожидается температура выше нормы на 8-10 градусов. В Санкт-Петербурге температура превысит норму на 6-10 градусов и ожидается мокрый снег.

Однако на юге Западной и Средней Сибири синоптик прогнозирует аномальное похолодание к концу рабочей недели: температура опустится до минус 25-30 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. В Сибири похолодает из-за Сибирского антициклона, который зимой определяет холодную погоду на этой территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных