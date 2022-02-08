В Гидрометцентре спрогнозировали оттепель в Москве и морозы в Сибири
В Москве до конца недели ожидается оттепель, небольшой снег, в том числе мокрый, и гололед, сообщил 8 февраля ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Оттепель будет длительная в Москве — до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит», — отметил Вильфанд. По его словам, сугробы в городе расти не будут – наоборот, они будут оседать из-за мокрого снега.
Также Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах европейской части России ожидается температура выше нормы на 8-10 градусов. В Санкт-Петербурге температура превысит норму на 6-10 градусов и ожидается мокрый снег.
Однако на юге Западной и Средней Сибири синоптик прогнозирует аномальное похолодание к концу рабочей недели: температура опустится до минус 25-30 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. В Сибири похолодает из-за Сибирского антициклона, который зимой определяет холодную погоду на этой территории.