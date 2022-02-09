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Общество

До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно

Ведомости

До 15% переболевших COVID-19 сейчас повторно заражаются, раньше заболевали второй раз не более 1% пациентов, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — сообщил Горелов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что у всех людей разный иммунитет, поэтому во время пандемии важно делать прививки и ревакцинироваться через полгода.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что при распространении штамма «омикрон» риск повторного заражения коронавирусом вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма. Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом. Повышенный риск повторного заражения есть и у людей, которые сделали вторую прививку более 90 дней назад. 

В России на фоне распространения омикрона с 11 января начала расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки был выявлен новый рекорд – 183 103 случая заражения. 20 178 человек за сутки госпитализировали, 669 – скончались от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64,1%.

Ранее по теме: В Великобритании оценили риск повторного заражения «омикроном»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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