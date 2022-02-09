До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что при распространении штамма «омикрон» риск повторного заражения коронавирусом вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма. Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом. Повышенный риск повторного заражения есть и у людей, которые сделали вторую прививку более 90 дней назад.