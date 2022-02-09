До 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно
До 15% переболевших COVID-19 сейчас повторно заражаются, раньше заболевали второй раз не более 1% пациентов, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — сообщил Горелов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что у всех людей разный иммунитет, поэтому во время пандемии важно делать прививки и ревакцинироваться через полгода.
Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что при распространении штамма «омикрон» риск повторного заражения коронавирусом вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма. Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом. Повышенный риск повторного заражения есть и у людей, которые сделали вторую прививку более 90 дней назад.
В России на фоне распространения омикрона с 11 января начала расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки был выявлен новый рекорд – 183 103 случая заражения. 20 178 человек за сутки госпитализировали, 669 – скончались от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64,1%.