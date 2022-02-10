Средняя ставка аренды квартиры выросла за 2021 год на 14%
Средняя ставка аренды квартиры в 2021 г. выросла на 14% и составила 19 244 руб. в месяц, сообщил ТАСС со ссылкой на исследования «Авито Недвижимости». Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи – в 1,5 раза.
«В среднем по стране арендные ставки увеличились на 14% до 19 244 руб. за объект. Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (+33%) и Москве (+22%)», — сообщили аналитики.
В прошлом году интерес к длительной аренде квартир в России вырос на 18% в годовом выражении. Больше всего показатель увеличился в Санкт-Петербурге – на 47%, в Екатеринбурге и Тюмени – на 46%.
Руководитель направления «вторичная недвижимость» «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин спрогнозировал высокий спрос на аренду в этом году из-за продолжения роста ставок по ипотеке. «В таких условиях с большой вероятностью в течение ближайших кварталов увеличение арендных ставок продолжится. Одновременно с этим продолжит расти и предложение, что может ограничить потенциал роста стоимости аренды», — пояснил он.