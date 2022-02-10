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Средняя ставка аренды квартиры выросла за 2021 год на 14%

Ведомости

Средняя ставка аренды квартиры в 2021 г. выросла на 14% и составила 19 244 руб. в месяц, сообщил ТАСС со ссылкой на исследования «Авито Недвижимости». Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи – в 1,5 раза.

«В среднем по стране арендные ставки увеличились на 14% до 19 244 руб. за объект. Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (+33%) и Москве (+22%)», — сообщили аналитики.

В прошлом году интерес к длительной аренде квартир в России вырос на 18% в годовом выражении. Больше всего показатель увеличился в Санкт-Петербурге – на 47%, в Екатеринбурге и Тюмени – на 46%.

Руководитель направления «вторичная недвижимость» «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин спрогнозировал высокий спрос на аренду в этом году из-за продолжения роста ставок по ипотеке. «В таких условиях с большой вероятностью в течение ближайших кварталов увеличение арендных ставок продолжится. Одновременно с этим продолжит расти и предложение, что может ограничить потенциал роста стоимости аренды», — пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных