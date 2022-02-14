В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранней стадии

В будущем разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, с помощью которых можно диагностировать коронавирус у постели пациента. Для создания такой тест-системы не нужно высокотехнологичное оборудование, поэтому ее производство, по оценке Роспотребнадзора, не будет дорогим. Изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте.