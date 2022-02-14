В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранней стадии
Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию для выявления коронавируса на ранней стадии и при минимальной концентрации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — сообщили в ведомстве.
Высокая чувствительность детектора позволяет выявлять заражение на самой ранней стадии. «Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — отметили в пресс-службе.
В будущем разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, с помощью которых можно диагностировать коронавирус у постели пациента. Для создания такой тест-системы не нужно высокотехнологичное оборудование, поэтому ее производство, по оценке Роспотребнадзора, не будет дорогим. Изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте.