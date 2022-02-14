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В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранней стадии

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию для выявления коронавируса на ранней стадии и при минимальной концентрации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — сообщили в ведомстве.

Высокая чувствительность детектора позволяет выявлять заражение на самой ранней стадии. «Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — отметили в пресс-службе.

В будущем разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, с помощью которых можно диагностировать коронавирус у постели пациента. Для создания такой тест-системы не нужно высокотехнологичное оборудование, поэтому ее производство, по оценке Роспотребнадзора, не будет дорогим. Изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных