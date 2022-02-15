Газета
Общество

В Москве начались исследования второй назальной вакцины от COVID-19

Ведомости

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» начались в Москве 15 февраля, в них примут участие 660 человек, говорится на сайте мэра города. Ранее компания купила лицензию на разработку такой вакцины на основе «Спутника V» у научного центра имени Гамалеи.

Испытания вакцины пройдут на базе поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210 Москвы и в 11 центрах в столице, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Принять участие в испытаниях смогут люди в возрасте 18-60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им в последние полгода, говорится на сайте мэра.

Всего в них примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Принять участие в испытаниях смогут люди в возрасте 18-60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им в последние полгода, говорится на сайте мэра. «Эта вакцина идентична по составу действующих веществ “Спутнику V”, предназначенному для внутримышечного введения», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Всех участников исследования разделят на две группы. Каждому из них в первый и 21-й день исследования сделают внутримышечную инъекцию и впрыснут препарат в нос. Часть добровольцев получит настоящую вакцину в виде спрея и укол плацебо, другая часть – укол «Спутником V» и спрей-плацебо. Перед началом испытаний участники пройдут медобследование.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей. Назальная форма вакцины поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против омикрон-штамма коронавируса.

Ранее по теме: Минздрав планирует использовать назальную вакцину от COVID-19 для ревакцинации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных