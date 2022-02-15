В Москве начались исследования второй назальной вакцины от COVID-19
Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» начались в Москве 15 февраля, в них примут участие 660 человек, говорится на сайте мэра города. Ранее компания купила лицензию на разработку такой вакцины на основе «Спутника V» у научного центра имени Гамалеи.
Испытания вакцины пройдут на базе поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210 Москвы и в 11 центрах в столице, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Принять участие в испытаниях смогут люди в возрасте 18-60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им в последние полгода, говорится на сайте мэра.
Всего в них примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Принять участие в испытаниях смогут люди в возрасте 18-60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им в последние полгода, говорится на сайте мэра. «Эта вакцина идентична по составу действующих веществ “Спутнику V”, предназначенному для внутримышечного введения», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Всех участников исследования разделят на две группы. Каждому из них в первый и 21-й день исследования сделают внутримышечную инъекцию и впрыснут препарат в нос. Часть добровольцев получит настоящую вакцину в виде спрея и укол плацебо, другая часть – укол «Спутником V» и спрей-плацебо. Перед началом испытаний участники пройдут медобследование.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей. Назальная форма вакцины поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против омикрон-штамма коронавируса.