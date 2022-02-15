В Москве начались исследования второй назальной вакцины от COVID-19

Всего в них примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Принять участие в испытаниях смогут люди в возрасте 18-60 лет, которые не прививались от коронавируса и не болели им в последние полгода, говорится на сайте мэра. «Эта вакцина идентична по составу действующих веществ “Спутнику V”, предназначенному для внутримышечного введения», — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.