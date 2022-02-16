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The Sun изменил статью о времени «вторжения» России на Украину

Ведомости

Британский таблоид The Sun отредактировал статью, в которой говорилось со ссылкой на разведку США, что Россия якобы планирует напасть на Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому).

Сейчас в заголовке статьи говорится, что Россия якобы готова вторгнуться в Украину «в любое время». В первоначальном варианте говорилось «завтра в час ночи». Также изначально в статье утверждалось, что, по данным разведки, три часа ночи – это «наиболее вероятное время» для отдачи «приказа». Сейчас в материале говорится, что ночь прошла без происшествий. Сообщение Sun в Twitter пока не отредактировали – в нем утверждается о «вторжении» в три часа ночи.

12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

По словам Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается». После публикации The Sun и другого британского таблоида Mirror Песков посоветовал украинцам завести будильники на это время.

Ранее по теме: Песков ответил шуткой на публикации СМИ о дате вторжения России на Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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