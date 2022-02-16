The Sun изменил статью о времени «вторжения» России на Украину

Сейчас в заголовке статьи говорится, что Россия якобы готова вторгнуться в Украину «в любое время». В первоначальном варианте говорилось «завтра в час ночи». Также изначально в статье утверждалось, что, по данным разведки, три часа ночи – это «наиболее вероятное время» для отдачи «приказа». Сейчас в материале говорится, что ночь прошла без происшествий. Сообщение Sun в Twitter пока не отредактировали – в нем утверждается о «вторжении» в три часа ночи.