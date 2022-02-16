Геннадия Зюганова выписали из больницы

11 февраля секретарь центрального комитета партии Сергей Обухов сообщил, что Зюганова госпитализировали в ЦКБ с симптомами ОРВИ. По словам руководителя пресс-службы партии Александра Ющенко, 77-летний политик по совету врачей был помещен в больницу для профилактики, так как контактирует со многими людьми. Кроме того, на решение повлияло и то, что в последнее время у него обнаружились «признаки простудного заболевания».