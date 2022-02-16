Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине

Ранее российские хоккеисты выиграли два матча из двух в рамках олимпийских соревнований: игра со Швейцарией закончилась со счетом 1:0, с Данией – 2:0. В результате Россия набрала шесть очков и возглавила группу В, а затем досрочно вышла в 1/4 финала. Россияне – действующие олимпийские чемпионы. В финале игр 2018 года в Пхенчхане они выиграли матч с Германией со счетом 4:3 в овертайме.