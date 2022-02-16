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Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине

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Сборная России по хоккею выиграла матч с командой Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине, сообщили «РИА Новости».

Игра прошла со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вадим Шипачев забросил шайбу в ворота на 14-й минуте, Никита Нестеров – на 35-й, а Вячеслав Войнов – на 56-й. Датчанин Франс Нильсен забросил единственную шайбу команды на 23-й минуте.

Соперник России в матче полуфинала определится после матчей Финляндия-Швейцария и Швеция-Канада, которые пройдут позднее 16 февраля. Игры в рамках полуфинала состоятся 18 февраля.

Ранее российские хоккеисты выиграли два матча из двух в рамках олимпийских соревнований: игра со Швейцарией закончилась со счетом 1:0, с Данией – 2:0. В результате Россия набрала шесть очков и возглавила группу В, а затем досрочно вышла в 1/4 финала. Россияне – действующие олимпийские чемпионы. В финале игр 2018 года в Пхенчхане они выиграли матч с Германией со счетом 4:3 в овертайме.

Ранее по теме: Российские хоккеисты досрочно вышли в 1\4 финала Олимпиады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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