Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине
Сборная России по хоккею выиграла матч с командой Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине, сообщили «РИА Новости».
Игра прошла со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вадим Шипачев забросил шайбу в ворота на 14-й минуте, Никита Нестеров – на 35-й, а Вячеслав Войнов – на 56-й. Датчанин Франс Нильсен забросил единственную шайбу команды на 23-й минуте.
Соперник России в матче полуфинала определится после матчей Финляндия-Швейцария и Швеция-Канада, которые пройдут позднее 16 февраля. Игры в рамках полуфинала состоятся 18 февраля.
Ранее российские хоккеисты выиграли два матча из двух в рамках олимпийских соревнований: игра со Швейцарией закончилась со счетом 1:0, с Данией – 2:0. В результате Россия набрала шесть очков и возглавила группу В, а затем досрочно вышла в 1/4 финала. Россияне – действующие олимпийские чемпионы. В финале игр 2018 года в Пхенчхане они выиграли матч с Германией со счетом 4:3 в овертайме.