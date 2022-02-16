В Москве школы вновь получили сообщения о «минировании»
Более 4000 объектов проверили в Москве во вторник, 15 февраля, из-за массовой рассылки сообщений о заложенных в зданиях бомбах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что угрозы затронули в том числе образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, а также офис органов государственной власти. На некоторых объектах провели эвакуацию, в которой участвовали около 3000 человек, информация о минировании не подтвердилась. Во вторник сообщалось, что из-за аналогичных угроз были эвакуированы восемь районных судов Москвы.
В среду в одном из городских судов Москвы также получили сообщения о минировании социальных объектов, в том числе налоговых инспекций, аэропортов, больниц и 40 школ. Ни одна из угроз при этом не подтвердилась.
Волна ложных сообщений о минировании и подготовке взрывов в разных городах России началась в ноябре 2019 г. Угрозы затронули магазины, школы, больницы и административные здания. 18 декабря того же года неизвестные сообщили о минировании крупнейших вокзалов Москвы, аэропортов и семи районных судов. После этого полиция и спасатели проверили более 1000 столичных объектов, в ходе проверки угроз на улицы вывели около 170 000 человек.
С начала 2022 г. случаи массовой рассылки сообщений о минировании участились вновь. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал 19 января, что угрозы о взрывах в детсадах, школах и колледжах получили в большинстве регионов страны. Большинство «заминированных» учреждений находились в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
На прошлой неделе в ФСБ сообщили о задержании 14 человек, подозреваемых в рассылке сообщений, в том числе киевского студента 2003 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 и 3 ст. 207 УК). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Ранее, 8 февраля, стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах также был задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. ФСБ сообщила, что у подростка был «зарубежный куратор». По версии следствия, он «минировал» объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 руб. на электронный кошелек.