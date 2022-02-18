SuperJob сообщил об увеличении корпоративов в феврале и марте в 1,5 раза
В 2022 г. число работодателей, которые проведут корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, увеличится в 1,5 раза, следует из результатов исследования сервиса SuperJob. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.
Из результатов исследования следует, что около 43% работодателей планируют организовать корпоративы на предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта — из них 23% отметят обе даты, а 12% объединят празднование в одно мероприятие. Еще по 4% опрошенных планируют устроить корпоратив только в честь одного из праздников.
При этом в 45% компаний отказались отмечать гендерные праздники. Представители ИТ-компаний и финансовых организаций не хотят отмечать оба гендерных праздника — 55 и 44% соответственно. Среди российских городов, где готовы отмечать два мероприятия, лидируют Москва — 25%, Новосибирск — 21% и Санкт-Петербург — 20%.
В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом — организовать мероприятия планируют 43% работодателей против 29% в 2021 г. Этот показатель оказался выше по сравнению с последними днями до начала пандемии коронавируса в 2020 г. — тогда около 40% работодателей были готовы провести мероприятия.
Исследование также показало, что предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще, чем компании малого и крупного бизнеса. При этом среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование 23 февраля и 8 марта чаще всего говорили компании строительной отрасли и сферы услуг.