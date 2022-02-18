SuperJob сообщил об увеличении корпоративов в феврале и марте в 1,5 раза

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом — организовать мероприятия планируют 43% работодателей против 29% в 2021 г. Этот показатель оказался выше по сравнению с последними днями до начала пандемии коронавируса в 2020 г. — тогда около 40% работодателей были готовы провести мероприятия.