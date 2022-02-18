Газета
Общество

SuperJob сообщил об увеличении корпоративов в феврале и марте в 1,5 раза

Ведомости

В 2022 г. число работодателей, которые проведут корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, увеличится в 1,5 раза, следует из результатов исследования сервиса SuperJob. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Из результатов исследования следует, что около 43% работодателей планируют организовать корпоративы на предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта — из них 23% отметят обе даты, а 12% объединят празднование в одно мероприятие. Еще по 4% опрошенных планируют устроить корпоратив только в честь одного из праздников.

При этом в 45% компаний отказались отмечать гендерные праздники. Представители ИТ-компаний и финансовых организаций не хотят отмечать оба гендерных праздника — 55 и 44% соответственно. Среди российских городов, где готовы отмечать два мероприятия, лидируют Москва — 25%, Новосибирск — 21% и Санкт-Петербург — 20%.

В целом корпоративов на 23 февраля и 8 Марта будет в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом — организовать мероприятия планируют 43% работодателей против 29% в 2021 г. Этот показатель оказался выше по сравнению с последними днями до начала пандемии коронавируса в 2020 г. — тогда около 40% работодателей были готовы провести мероприятия.

Исследование также показало, что предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще, чем компании малого и крупного бизнеса. При этом среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование 23 февраля и 8 марта чаще всего говорили компании строительной отрасли и сферы услуг.

Ранее по теме: Event-агентства отметили восстановление рынка новогодних торжеств к допандемийному уровню

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных