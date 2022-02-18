В России за сутки выявили 180 071 случай коронавируса

В Москве за сутки выявили 8308 случаев коронавируса – показатель снижается второй день подряд. 884 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки, 86 человек скончались от вируса. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 16 398 случаев, Красноярском крае – 7823, Воронежской области – 5781, Пермском крае – 5258, Московской области – 5161 случай.