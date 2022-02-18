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В России за сутки выявили 180 071 случай коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снизился по сравнению с предыдущим днем. Умерли от коронавируса 784 человека.

За весь период пандемии в России выявили 15 020 573 случая заражения. 12 026 844 пациента вылечились от COVID-19, 343 957 – скончались.

В Москве за сутки выявили 8308 случаев коронавируса – показатель снижается второй день подряд. 884 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки, 86 человек скончались от вируса. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 16 398 случаев, Красноярском крае – 7823, Воронежской области – 5781, Пермском крае – 5258, Московской области – 5161 случай.

По данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,9%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, полностью привились 81,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных