В России за сутки выявили 180 071 случай коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снизился по сравнению с предыдущим днем. Умерли от коронавируса 784 человека.
За весь период пандемии в России выявили 15 020 573 случая заражения. 12 026 844 пациента вылечились от COVID-19, 343 957 – скончались.
В Москве за сутки выявили 8308 случаев коронавируса – показатель снижается второй день подряд. 884 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки, 86 человек скончались от вируса. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 16 398 случаев, Красноярском крае – 7823, Воронежской области – 5781, Пермском крае – 5258, Московской области – 5161 случай.
По данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,9%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, полностью привились 81,5 млн человек.