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Умер сыгравший в фильме «Весна на Заречной улице» актер Геннадий Юхтин

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Народный артист России Геннадий Юхтин умер на 90-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

11 февраля Юхтина госпитализировали с коронавирусом. 13 февраля актера выписали по его просьбе после стабилизации состояния, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Через два дня Юхтина снова госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в с. Чубовка Самарской области. Во время Второй мировой войны его родители погибли, после чего Юхтин попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В дальнейшем оказался в Поволжье, где и начал играть свои первые роли в детских спектаклях. Позже поступил во ВГИК и по окончании института начал сниматься в кино.

Юхтин сыграл роли в известных советских фильмах, таких как «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных