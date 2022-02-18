Умер сыгравший в фильме «Весна на Заречной улице» актер Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в с. Чубовка Самарской области. Во время Второй мировой войны его родители погибли, после чего Юхтин попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В дальнейшем оказался в Поволжье, где и начал играть свои первые роли в детских спектаклях. Позже поступил во ВГИК и по окончании института начал сниматься в кино.