Умер сыгравший в фильме «Весна на Заречной улице» актер Геннадий Юхтин
Народный артист России Геннадий Юхтин умер на 90-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.
11 февраля Юхтина госпитализировали с коронавирусом. 13 февраля актера выписали по его просьбе после стабилизации состояния, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Через два дня Юхтина снова госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке.
Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в с. Чубовка Самарской области. Во время Второй мировой войны его родители погибли, после чего Юхтин попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В дальнейшем оказался в Поволжье, где и начал играть свои первые роли в детских спектаклях. Позже поступил во ВГИК и по окончании института начал сниматься в кино.
Юхтин сыграл роли в известных советских фильмах, таких как «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и др.