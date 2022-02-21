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Для переехавших работать в Сибирь могут запустить льготную ипотеку

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и «Дом.РФ» разработать программу льготной ипотеки для переехавших работать в Сибирский федеральный округ молодых специалистов и научных работников, сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию поручения.

В Минфине изданию сообщили, что изучают и прорабатывают этот вопрос. Управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс рассказал, что госкомпания участвует в разработке программы как соисполнитель. Сейчас готовятся предложения по «сибирской» ипотеке, рассматриваются разные идеи, добавил он. Издание направило запрос в Минтруд.

Представитель Абрамченко Марта Галичева сообщила, что поручение вице-премьера связано со стратегией развития Сибири, которую разрабатывает правительство, а также с планами запустить в СФО новые инвестиционные проекты. По ее словам, ключевая задача – реализовать потенциал регионов, повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения региона. «Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м», — сказала она.

Ранее Абрамченко сообщила, что профильные ведомства и комиссия генсовета партии «Единая Россия» предложили включить в стратегию развития Сибири восемь индустриальных кластеров, которые помогут вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности создать более 450 000 рабочих мест к 2030 г. и привлечь более 9 трлн руб. инвестиций.

Ранее по теме: Абрамченко рассказала о планах создания 8 индустриальных кластеров в Сибири

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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