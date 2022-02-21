Для переехавших работать в Сибирь могут запустить льготную ипотеку

Представитель Абрамченко Марта Галичева сообщила, что поручение вице-премьера связано со стратегией развития Сибири, которую разрабатывает правительство, а также с планами запустить в СФО новые инвестиционные проекты. По ее словам, ключевая задача – реализовать потенциал регионов, повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения региона. «Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м», — сказала она.