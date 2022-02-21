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Общество

В Россию прибыли около 61 000 беженцев с юго-востока Украины

Ведомости

Около 61 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Россию после объявления эвакуации, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 000», — сообщил Чуприян (цитата по ТАСС). По его словам, девять поездов с беженцами отправились за сутки из Ростовской области в другие регионы России. Более 1000 получили выплату в размере 10 000 руб., а подали заявления на нее около 4000 человек. На эти цели Ростовской области было выделено 5 млрд руб.

Прибывающим в Россию беженцам проводят ПЦР-тестирование, менее 20 человек получили положительные результаты. В отношении зараженных коронавирусом принимают меры вплоть до госпитализации, отметил он.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР якобы получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции. В нем сказано, что спящие ячейки СБУ запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик. СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела со стороны Украины территории Ростовской области. Жертв среди мирного населения не было. 

Ранее по теме: Что ждет беженцев из Донбасса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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