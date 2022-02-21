В Россию прибыли около 61 000 беженцев с юго-востока Украины
Около 61 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Россию после объявления эвакуации, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 000», — сообщил Чуприян (цитата по ТАСС). По его словам, девять поездов с беженцами отправились за сутки из Ростовской области в другие регионы России. Более 1000 получили выплату в размере 10 000 руб., а подали заявления на нее около 4000 человек. На эти цели Ростовской области было выделено 5 млрд руб.
Прибывающим в Россию беженцам проводят ПЦР-тестирование, менее 20 человек получили положительные результаты. В отношении зараженных коронавирусом принимают меры вплоть до госпитализации, отметил он.
Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР якобы получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции. В нем сказано, что спящие ячейки СБУ запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик. СКР возбудил дело о покушении на убийство после обстрела со стороны Украины территории Ростовской области. Жертв среди мирного населения не было.