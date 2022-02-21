В Россию прибыли около 61 000 беженцев с юго-востока Украины

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 000», — сообщил Чуприян (цитата по ТАСС). По его словам, девять поездов с беженцами отправились за сутки из Ростовской области в другие регионы России. Более 1000 получили выплату в размере 10 000 руб., а подали заявления на нее около 4000 человек. На эти цели Ростовской области было выделено 5 млрд руб.