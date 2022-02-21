Инспекция ВОЗ посетит произвоство «Спутника V» в марте
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетят производственные площадки, на которых выпускают российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», в марте, сообщила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.
«Инспекции предусмотрены на март, они всегда происходят после договоренности с производителем, когда есть все элементы», — сообщила Вуйнович ( цитата по ТАСС). Она также пояснила, что эксперты ВОЗ обычно заняты не только инспекцией вакцин, именно поэтому сроки посещения производственных площадок могут переноситься.
«Сейчас 14 вакцин-кандидатов находятся на разных стадиях. Мы ожидаем, что, если не будет никаких задержек, процесс квалификации "Спутника V" будет идти своим ходом», — уточнила она.
В конце января глава департамента по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара заявил, что удовлетворен взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Он также подтвердил слова Вуйнович о том, что процесс признания российской вакцины «идет по плану». Она находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V» — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.
В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».
На данный момент российская вакцина «Спутник» одобрена в 71 стране. Среди них, в частности, Аргентина, Мексика, ОАЭ, Индия и Казахстан. Все государства, кроме ОАЭ, локализовали производство на своей территории.