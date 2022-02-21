Газета
Общество

Инспекция ВОЗ посетит произвоство «Спутника V» в марте

Ведомости

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетят производственные площадки, на которых выпускают российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», в марте, сообщила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Инспекции предусмотрены на март, они всегда происходят после договоренности с производителем, когда есть все элементы», — сообщила Вуйнович ( цитата по ТАСС). Она также пояснила, что эксперты ВОЗ обычно заняты не только инспекцией вакцин, именно поэтому сроки посещения производственных площадок могут переноситься.

«Сейчас 14 вакцин-кандидатов находятся на разных стадиях. Мы ожидаем, что, если не будет никаких задержек, процесс квалификации "Спутника V" будет идти своим ходом», — уточнила она.

В конце января глава департамента по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара заявил, что удовлетворен взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Он также подтвердил слова Вуйнович о том, что процесс признания российской вакцины «идет по плану». Она находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V» — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.

В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата. 

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V». 

На данный момент российская вакцина «Спутник» одобрена в 71 стране. Среди них, в частности, Аргентина, Мексика, ОАЭ, Индия и Казахстан. Все государства, кроме ОАЭ, локализовали производство на своей территории. 

Ранее по теме: Экспорт вакцин из России в 2021 году вырос в 20 раз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных