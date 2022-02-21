Инспекция ВОЗ посетит произвоство «Спутника V» в марте

В конце января глава департамента по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара заявил, что удовлетворен взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Он также подтвердил слова Вуйнович о том, что процесс признания российской вакцины «идет по плану». Она находится в процессе ожидания для регистрации наравне с еще 16 кандидатами. На данный момент «Спутник V» — это единственная российская вакцина, которая подала заявку для признания в ВОЗ.