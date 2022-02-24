«Аэрофлот» отменил рейсы в города на юге России

По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева. На Украине ввели военное положение.