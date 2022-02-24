«Аэрофлот» отменил рейсы в города на юге России
«Аэрофлот» до 3:45 2 марта не будет выполнять рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.
«Аэрофлот» сослался на решение Росавиации, заявившей о временной остановке полетов на юг России «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Мера также действует до 2 марта. В сообщении ведомства отмечается, что аэропорты в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе не работают.
Сегодня Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.
По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева. На Украине ввели военное положение.