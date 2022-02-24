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«Аэрофлот» отменил рейсы в города на юге России

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«Аэрофлот» до 3:45 2 марта не будет выполнять рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» сослался на решение Росавиации, заявившей о временной остановке полетов на юг России «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Мера также действует до 2 марта. В сообщении ведомства отмечается, что аэропорты в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе не работают.

Сегодня Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.

По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева. На Украине ввели военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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