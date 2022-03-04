Издание Znak.com сообщило о приостановке работы
Редакция издания Znak.com объявила о приостановке работы, следует из публикации в Telegram-канале СМИ.
«Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении.
24 февраля, в день начала военной операции России на Украине, Роскомнадзор призвал российские СМИ при освещении конфликта опираться только на российские официальные заявления. Ведомство направило десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начало административное расследование, предупредив об ответственности в виде штрафов до 5 млн руб.
1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Решение было принято по просьбе Генпрокуратуры, которая обвинила оба СМИ в распространении «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, а телеканал «Дождь» объявил о временном прекращении работы.
Помимо этого, 4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры, сообщал «Интерфакс». Ведомство посчитало, что оба СМИ нарушили ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Эта статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.
Также 4 марта Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Согласно предложенным поправкам, УК РФ будет дополнен новой статьей — 207.3, она предусматривает наказание за публичное распространение «заведомо ложной информации» об использовании российских Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и ее граждан. За нарушение этой статьи предполагается штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Помимо этого, если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф уже составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от пяти до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.