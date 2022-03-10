АТОР: Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны
Авиакомпания Turkish Airlines из-за блокировки российских карт международными платежными системами Visa и Mastercard за рубежом приостановила 10 марта продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на разосланное письмо авиакомпанией билетным агентам.
«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами РФ. В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ», – говорится в сообщении Turkish Airlines.
АТОР уточняет, что купить отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турции в другую страну вне России гражданам уже нельзя.
Turkish Airlines не сообщает билетным агентам сроки действия ограничения, уточняя лишь, что он продлится до дальнейшего уведомления.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом такие карты будут работать на территории России до окончания срока их действия в нормальном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются внутри страны.
Многие банки уже объявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard. Некоторые, включая ВТБ, сделают их бессрочными. После истечения срока действия банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир», которую ЦБ рекомендует брать при поездках за границу. Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
США 24 февраля наложили санкции на ряд крупных российских банков в ответ на военную операцию России на Украине. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Крупнейший банк России, Сбербанк, попал под более мягкие санкции, которые подразумевают ограничения на корреспондентские счета в США. Аналогичные меры против Сбербанка приняла Великобритания, которая также ввела санкции в отношении ряда российских банков. ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь кредитных организаций — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.