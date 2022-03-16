Мурашко заявил о шансах «стелс-омикрона» стать доминантным штаммом
Вариант штамма «омикрон» – «стелс-омикрон» – может стать доминантным штаммом из-за высокой способности распространяться, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
По данным мониторинга штаммов коронавируса, есть несколько генетических линий «омикрона». Сначала доминирующим штаммом стал ВА.1, однако позднее появился подвид «омикрона» ВА.2, который назвали «стелс-омикроном» из-за способности еще быстрее распространяться. Мурашко напомнил, что март и апрель остаются ключевыми месяцами для развития эпидемиологической ситуации.
15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января. Показатели заболеваемости снижаются после пика 12 февраля, когда было выявлено 203 949 случаев заражения. На фоне распространения «омикрона», который реже вызывает тяжелое течение COVID-19, Роспотребнадзор отменил большинство требований по профилактике коронавируса. С 15 марта в Москве отменили масочный режим, а затем такое решение приняли власти других регионов.