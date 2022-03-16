Мурашко заявил о шансах «стелс-омикрона» стать доминантным штаммом

15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января. Показатели заболеваемости снижаются после пика 12 февраля, когда было выявлено 203 949 случаев заражения. На фоне распространения «омикрона», который реже вызывает тяжелое течение COVID-19, Роспотребнадзор отменил большинство требований по профилактике коронавируса. С 15 марта в Москве отменили масочный режим, а затем такое решение приняли власти других регионов.