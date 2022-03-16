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Мурашко заявил о шансах «стелс-омикрона» стать доминантным штаммом

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Вариант штамма «омикрон» – «стелс-омикрон» – может стать доминантным штаммом из-за высокой способности распространяться, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

По данным мониторинга штаммов коронавируса, есть несколько генетических линий «омикрона». Сначала доминирующим штаммом стал ВА.1, однако позднее появился подвид «омикрона» ВА.2, который назвали «стелс-омикроном» из-за способности еще быстрее распространяться. Мурашко напомнил, что март и апрель остаются ключевыми месяцами для развития эпидемиологической ситуации.

15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января. Показатели заболеваемости снижаются после пика 12 февраля, когда было выявлено 203 949 случаев заражения. На фоне распространения «омикрона», который реже вызывает тяжелое течение COVID-19, Роспотребнадзор отменил большинство требований по профилактике коронавируса. С 15 марта в Москве отменили масочный режим, а затем такое решение приняли власти других регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных