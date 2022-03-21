В Болгарии отменили коронавирусные сертификаты
Власти Болгарии с 21 марта отменили требование о наличии сертификата о перенесенном коронавирусе или вакцинации для входа в различные заведения, следует из публикации на портале по борьбе с коронавирусом в стране.
«С 21 марта, в понедельник, отменяется требование о "зеленом сертификате" для всех видов деятельности и мероприятий в Болгарии, ограниченных на данный момент», — говорится в сообщении.
Помимо этого, с 29 марта в болгарских школах также отменят требование о проведении тестирования. В высших учебных заведениях занятия будут проходить по графику, при котором не допускается одновременное проведение занятий при наличии более 50% учащихся групп, а в случае лекций — при 50% занятости помещений. В силе остается требование регулярного проветривания, дезинфекции помещений и ношения защитных масок студентами и преподавателями.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии за последние 28 дней выявили 56 538 случаев коронавируса, умерли 1240 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1 124 186 случаев Covid-19, 36 282 пациента с коронавирусом умерли.