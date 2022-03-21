В Болгарии отменили коронавирусные сертификаты

Помимо этого, с 29 марта в болгарских школах также отменят требование о проведении тестирования. В высших учебных заведениях занятия будут проходить по графику, при котором не допускается одновременное проведение занятий при наличии более 50% учащихся групп, а в случае лекций — при 50% занятости помещений. В силе остается требование регулярного проветривания, дезинфекции помещений и ношения защитных масок студентами и преподавателями.