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Общество

В Болгарии отменили коронавирусные сертификаты

Ведомости

Власти Болгарии с 21 марта отменили требование о наличии сертификата о перенесенном коронавирусе или вакцинации для входа в различные заведения, следует из публикации на портале по борьбе с коронавирусом в стране.

«С 21 марта, в понедельник, отменяется требование о "зеленом сертификате" для всех видов деятельности и мероприятий в Болгарии, ограниченных на данный момент», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 29 марта в болгарских школах также отменят требование о проведении тестирования. В высших учебных заведениях занятия будут проходить по графику, при котором не допускается одновременное проведение занятий при наличии более 50% учащихся групп, а в случае лекций — при 50% занятости помещений. В силе остается требование регулярного проветривания, дезинфекции помещений и ношения защитных масок студентами и преподавателями.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии за последние 28 дней выявили 56 538 случаев коронавируса, умерли 1240 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1 124 186 случаев Covid-19, 36 282 пациента с коронавирусом умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных