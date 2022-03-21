Бастрыкин поручил возбудить дела против украинских врача и телеведущей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко и телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Друзенко, по данным СК, в прямом эфире призвал к насилию в отношении пленных военных РФ, а Мосейчук высказала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы СК.
В свою очередь Мосейчук, как считает ведомство, «озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы». После сбора сведений она будет объявлена в международный розыск, добавили в СК.
16 марта ведомство возбудило первое уголовное дело о распространении ложной информации про Вооруженные силы России: дело заведено в отношении блогера Вероники Белоцерковской (Belonika). Ведомство утверждает, что в действиях Белоцерковской усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.