Бастрыкин поручил возбудить дела против украинских врача и телеведущей

16 марта ведомство возбудило первое уголовное дело о распространении ложной информации про Вооруженные силы России: дело заведено в отношении блогера Вероники Белоцерковской (Belonika). Ведомство утверждает, что в действиях Белоцерковской усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.